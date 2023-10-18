Провадження відкрили через умисне легке тілесне ушкодження.

У Києві розслідують побиття дівчинки в дитячому садку. Вихователька опинилась в центрі відкритого кримінального провадження.

Як повідомляє прес-служба поліції, до правоохоронців Голосіївського району звернулись батьки дитини, яку побила вихователька. На її шиї були синці та подряпини.

Поліція оформила звернення і видала направлення на судово-медичну експертизу. До розслідування долучилась ювенальна поліція, її спеціалісти працюють з родиною.

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"Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження. Після отримання результатів експертизи можлива перекваліфікація правопорушення. Триває слідство", - додали у відомстві.

Насильство над дітьми - останні новини

Нещодавно на Дніпропетровщині до довічного ув’язнення засуджено 36-річного чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку.

Водночас у школі під Рівним фізрук побив ногами учня.

Також повідомлялось, що на Одещині дитину пальником закатувала рідна сестра. 7-річного хлопчика доставили до реанімації з черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та опіками другого ступеня передпліччя та сідниць.

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