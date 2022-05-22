Олег Синєгубов зазначив, що жінку нібито заарештували чотири дні тому.

Російські військові вже чотири дні тримають в полоні Дворичанського селищного голову Галину Турбабу. Місцева влада намагається підтримувати зв'язок з офісом президента, але на тимчасово окупованих територіях проблеми зі зв'язком.

Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов "Суспільному"

"Вона вже чотири дні перебуває під, скажімо так, арештом. Це окупована територія", - йдеться в повідомленні.

При цьому Синєгубов зазначив, що влада намагається підтримувати зв'язок з головами та старостами на тимчасово окупованих територіях України, але є проблеми зі зв'язком.

"Іноді вони виходять на територію, де можна зателефонувати", - пояснив глава Харківської ОВА.

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 травня російські окупанти захопили сільську раду Чорнобаївки в Херсонській області. Вони провели "обшук" у сільського голови Ігоря Дударя, після чого він потрапив до лікарні, а його заступника Євгена Родіонова викрали.

14 травня стало відомо, що російські військові відпустили з полону заступник голови Чорнобаївської сільської ради Євгенія Родіонова. Дану інформацію підтвердила його дружина Інна Родіонова.

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