Донька чоловіка обурена відношенням до батька.

Пацієнт похилого віку, якого транспортували з лікарні Нікополя до Томаківки Дніпропетровської області в одній майці, перебуває у реанімації. У чоловіка діагностували двобічне запалення легенів.

Читайте також"Трупи не встигають виносити": ЗМІ розповіли про коронавірусну кризу в лікарнях ЧернігівщиниПро це ТСН.ua розповіла донька 61-річного чоловіка Юлія Дехта.

За Ії словами, вона сама була шокована, коли приїхала до лікарні и побачила літнього батька напівголим у салоні швидкої.

"Мого тата викинули з лікарні як сміття. У нього у пакетах були речі. Піжама була, шкарпетки, нижня білизна. Коли я відкрила двері швидкої, побачила, що він сидів у самому памперсі, замотаний тонесенькою плівкою, і катетер висів на підлозі увесь брудний. Мені медсестра швидкої говорить: "Що у нас було, я в те його і загорнула". Дівчата з Томаківської лікарні за хвилину знайшли чиїсь штани і кофти, і ми його одягли у швидкій, і вже потім його забрали у відділення. Там сказали "він дуже тяжкий", і одразу відправили до реанімації", - росказала жінка.

Кілька днів тому чоловіку стало погано - виявилося, що у нього трималася температура 37,5 протягом п'яти днів. Жінка розповідає, що зателефонувала до швидкої, але там відповіли, що "на таку температуру не приїздять".

Донька забрала батька до себе додому і лікувала його 4 дні. Потім вона повезла його до амбулаторії, де йому поміряли сатурацію. Лікарка сказала, що сатурація дуже низька і припустила, що у чоловіка може бути коронавірус.

"Ми викликали швидку. Вона приїхала за півгодини з Нікополя і забрала тата, а ми за ними своєю машиною. Його одразу направили у реанімацію. Ніхто за 4 години, що я провела під стінами відділення, мені нічого не сказав. Відкрили вікно, викинули його речі і сказали мені, щоб я їхала додому. Без жодних новин я повернулася до Марганця. Зранку мені повідомили, що тата з реанімації перевели до звичайної палати. На третій день зателефонували і надиктували список ліків. Він був на 12 тисяч гривень. Ми скупилися. Другий список - на 8 тисяч. Теж привезли, залишили", - розповідає Юлія.

За словами жінки, в п'ятницю вона передала медикам найбільш вартісні ліки на суму близько 10 тисяч гривень, а через два дні з неї почали їх знову вимагати, мовляв, вона нічого не передавала.

"У неділю я говорила з татом по телефону і вже його не впізнала. У нього наче затуманена свідомість була. До цього з ним було усе гаразд, а тут наче не все в порядку з головою. Він не міг сказати, що конкретно йому колять. Лікаря мені не покликали", - розповіла Юлія.

Лікар розповів жінці, що коронавірус у її тата не виявили, і його готують на виписку.

"Шукайте собі швидку і збирайте його на Томаківку, бо ми живемо у Марганці, але приписані до Томаківського району. Я говорю: "Як я буду шукати?", "Як хочете?" Я телефонувала до швидкої на область, але там відповіли, що так не можуть дати швидку, має зателефонувати тільки лікар. А машина потрібна була лише з киснем. Я вибивала швидку татові, а за кілька годин, коли я була в Марганці, мені зателефонували і сказали, що швидку уже дали. Я одразу поїхала у Томаківку у лікарню, щоб там зустріти тата", - розповідає ТСН.ua Юлія Дехта.

Юлія говорить, що домогтися від медиків Нікопольської лікарні, куди поділися дороговартісні ліки, які вона купувала татові, вона так і не змогла. Жінка впевнена, що татові ліки не кололи.

Зараз чоловік перебуває у тяжкому стані у реанімації. Лікар сказав, що сатуація з критичної сьогодні піднялася. Він слабкий і не може дихати без маски.

Перебіг подій

В мережі з’явилось скандальне відео, на якому літнього пацієнта без одягу попри холод посадили у швидку для перевезення. Інцидент стався в Нікопольській лікарні №1 в понеділок, 7 грудня, близько 14:20.

Очільник «ковідного» відділення нікопольської лікарні №1 Олександр Саморуков прокоментував інцидент з перевезенням пацієнта в одній лише майці, попри зимовий холод.

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Автор: УНІАН