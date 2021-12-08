Один з пасажирів опинився спочатку в списку загиблих, але пізніше з'ясувалося, що його навіть не було в маршрутці.

Семеро пасажирів, які вижили в жахливій аварії з фурою та маршруткою, перебувають у лікарні. Один з постраждалих у вкрай важкому стані.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Серед тих, що вижили водій вантажівки, якого поки й підозрюють у заподіянні аварії. Загиблих в аварії впізнавали до глибокої ночі.

Особу одного з постраждалих довго не могли встановити. Родичі загиблих приходили в лікарню в надії, що ця людина їх родич.

Читайте такожПідпал авто журналіста на Закарпатті: затримано підозрюваного, названо мотив злочину (фото)Крім того, в число загиблих потрапив Андрій Тараненко, але він живий та не травмований. При цьому в лікарні перебуває його дружина. Вона повинна була терміново їхати до лікаря-онколога, але чоловік хоч й записався на цей рейс, але на нього не потрапив. Так вийшло, що захворів їх четвертий та найменший син, тому чоловік залишився вдома. Його записали до загиблих, тому що у дружини був його паспорт.

У лікарні перебуває 16-річний підліток з важкими переломами. При цьому в обласній лікарні перебуває чоловік з важкою черепно-мозковою травмою. Крім того, ще п'ятеро перебувають у лікарні №2, з них четверо вже прийшли до тями.

"Ще важко говорити щодо прогнозів. Ми сподіваємося, що все буде добре", - зазначив генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.

За його словами, щодо п'ятого потерпілого зараз складно щось говорити.

Читайте такожУ Дніпрі таксист облаяв клієнтку за проходження перемкнути музику (відео)Тіла почали видавати родичам сьогодні вдень, щоб ті могли попрощатися. Серед загиблих вчителька гімназії в Борзні Ніна Михайлівна та її донька Юля - студентка третього курсу Політехнічного університету. Всього з цього населеного пункту загинули шестеро людей.

У цій же школі навчається дочка загиблого водія Олександра. Його вже поховали.

Смертельна ДТП з маршруткою в Чернігівській області - що відомо

7 грудня близько 07:55 поблизу села Брусилів Чернігівської області на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом сполученням"Борзна - Чернігів".

В результаті аварії загинули 13 людей, ще 7 постраждали. Стан постраждалих, які госпіталізовані в обласну лікарню, міську лікарню №2 та обласну дитячу лікарню, медики характеризують як тяжкий та середньої тяжкості.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) КК.

Читайте також"Дитина була бажана": у Харкові мати задушила дворічного сіна та викинулася з вікна8 грудня в Чернігівській області оголошено Днем жалоби.

Водієві фури, який є ймовірним винуватцем ДТП, вручили підозру про вчинення правопорушення. Його затримали.

8 грудня директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації Сергій Болдирєв заявив, що особи всіх 13 загиблих ідентифіковані.

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Автор: Анастасія Горбачова