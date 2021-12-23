У місці, де виникла пожежа, не було вогнегасників для її своєчасної ліквідації.

Вінницький міськрайонний суд застосував до орендаря бази відпочинку, де вчора під час пожежі загинула дівчина, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"З матеріалів клопотання стало відомо, що у приміщенні готелю виникла пожежа, яка не була своєчасно погашена відповідними засобами гасіння через їхню відсутність в місці її виникнення, через що відбулось швидке неконтрольоване розповсюдження вогню, яке призвело до загибелі дівчини, а також заподіяло шкоду здоров’ю двом працівникам комплексу", - йдеться у повідомленні.

Жінці, яка підозрюється у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 КК України), суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Читайте такожВбивство молодої жінки та її доньки: у Хмельницькому оголошено вирок душогубуУ Головному управлінні Нацполіції у Вінницькій області уточнили, що підозрювана перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом на час досудового розслідування.

Смертельна пожежа в готелі під Вінницею - що відомо

22 грудня, близько 03:00 у Вінницькій області у комплексі відпочинку "Батерфляй" в селі Садове сталася пожежа, в результаті якого одна людина загинула, ще двоє травмувалися.

Співробітники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 осіб, у тому числі 54 дитини.

За даними поліції, три людини під час пожежі вистрибнули з вікна. Від отриманих ушкоджень загинула дівчина. Ще дві людини-19-річна дівчина і 43-річний чоловік госпіталізовані в лікарню.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ.

Пізніше стало відомо, що у пожежі загинула 21-річна уродженка АР Крим.

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