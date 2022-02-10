Неповнолітнього вбивцю засудили до 15 років ув'язнення.

В Одесі до 15 років ув'язнення засуджено неповнолітнього, який жорстоко вбив восени 2019 року 14-річну школярку Дар’ю Дробот.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, вирок винесено Суворовським судом Одеси 8 лютого.

Зазначається, що в суді представник звинувачення довів, що в листопаді 2019 року зловмисник разом з потерпілою в компанії інших підлітків перебували за межею Одеси, на території Лиманського району Одеської області.

"Підліток і потерпіла відійшли від спільного місця відпочинку і залишилися наодинці. Тоді, перебуваючи в нетверезому стані, він почав бити та душити дівчинку, а потім забрав її телефон і зник", - розповіли у прокуратурі.

Отримавши низку смертельних тілесних ушкоджень, дівчинка померла на місці.

За даними прес-служби, публічне звинувачення представляла Доброславська окружна прокуратура. Вивчивши матеріали справи, суд визнав винним одесита, якому на цей час виповнилося 17 років, в умисному вбивстві школярки та розбійному нападі (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Жорстоке вбивство 14-річної дівчини під Одесою: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 3 листопада 2019 року в Лиманському районі Одеської області в лісосмузі знайшли вбитою 14-річну ученицю школи №71 (Одеса) Дар'ю Дробот, яка жила в Суворовському районі міста.

Було встановлено, що напередодні разом із друзями вона відпочивала в передмісті, а потім кудись пішла з 15-річним знайомим Кирилом Оленичем з цієї ж компанії. Не дочекавшись їх повернення, інші підлітки роз'їхалися по домівках.

Згодом цього підлітка затримали за підозрою у вбивстві. Припускалося, що він намагався зґвалтувати жертву, побив і задушив її.

Зловмисник раніше вже двічі затримувався за грабіж, на момент скоєння злочину відбував покарання умовно.

Вбивство дівчинки викликало великий резонанс.

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