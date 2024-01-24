За декілька місяців до 24 лютого 2022 року він отримав звання героя Росії за безпосередню участь у підготовці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на генерального директора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова, який сприяє збройній агресії Росії, йому було оголошено про підозру.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, посадовець входить до близького оточення президента Росії Володимира Путіна та очолює найбільший підсанкційний холдинг Росії, який виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби.

Наголошується, що промислові обсяги відповідного озброєння регулярно надходять до військових з’єднань Росії для війни проти України.

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"З початку повномасштабного вторгнення РФ тільки крилатими ракетами Х-101 і Х-555 окупанти завдали понад 140 ударів по цивільній інфраструктурі та енергооб’єктах нашої держави", - зауважили у СБУ.

Для масованих обстрілів українських населених пунктів російські окупанти використовують й інші "вироби" корпорації Обносова, серед яких: крилаті та протикорабельні ракети П-800 "Онікс", Х-22, Х-32 та Х-59; керовані авіаційні бомби серії КАБ-500 та КАБ-1500.

"Встановлено, що за декілька місяців до 24 лютого 2022 року посадовець отримав звання героя Росії за безпосередню участь у підготовці до повномасштабного вторгнення РФ", - йдеться у повідомленні.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Обносову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 "Пособництво у веденні агресивної війни" Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави, оголошення його у міжнародний розшук. Крім того правоохоронці здійснюють слідчі дії, спрямовані на виявлення, блокування та подальше стягнення в дохід України всіх іноземних активів фігуранта.

Підозри російським військовим злочинців - останні новини

Наприкінці осені російський генерал-лейтенант - командувач дальньої авіації військово-повітряних сил Росії Сергій Кобилаш, який причетний до воєнних злочинів в Україні, отримав підозру.

Він віддав наказ на проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані 28 квітня.

Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 23 місцевих жителя, серед них - шестеро дітей. Також травмовано було ще дев’ятьох людей, а одна особа на той час досі вважалася зниклою безвісти.

За даними СБУ, Кобилаш бере безпосередню участь у війні проти України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. До цього він "відзначився", коли командував бомбардуванням цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. За це отримав генеральське звання та зірку "героя Росії".

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