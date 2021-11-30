Директор навчального закладу каже, що діти "просто гралися".

На Київщині заявили про булінг у школі в селі Забір'я. Мати одного з учнів розповіла, що старшокласник роздягнув хлопчика, та зняв з нього навіть спідню білизну.

Про інцидент жінка розповіла ТСН.

Зі слів жінки, 25 листопада учень дев'ятого класу зайшов до семикласників та почав знущатися з хлопчика. Старшокласник зірвав з дитини одяг та не давав їй одягнутися. Постраждалий не є родичем жінки, а його батьки до поліції не зверталися.

"Він його роздягнув, навіть зняв спідню білизну, тримав. Все відбувалося кілька хвилин. А ще інший хлопець з того ж класу тримав дівчинку за голову, щоб вона на усе це дивилася. Бідний хлопчик аж плакав", - заявила жінка, яка дізналася про інцидент у школі.

Мати постраждалого нібито не хоче звертатися до поліції, бо не бажає "псувати життя" кривднику свого сина. Жінка ж, яка розповіла про це ТСН, вирішила привернути увагу правоохоронців та соціальної служби. Проте на її заяви відреагували не одразу. А директор школи, каже вона, намагається "зам’яти" інцидент.

Читайте такожУ Дніпрі шестикласники просто у класі "поквиталися" з однолітком (відео)"Директор у неділю зібрав батьків, аби вони написали, що не мають ні до кого жодних претензій. Робота в школі провелася, але трішки не в ту сторону. Усе зам'яли. Перекрутили у гру, що вони ніби обидва роздягали один одного", - розповіла жінка.

Також вона розповіла, що у школі вже не вперше трапляються такі інциденти.

Директор школи Василь Король у коментарі ТСН зазначив, що діти "просто гралися". Він поділився своїм обуренням, бо жінка, яка підняла галас, нібито не має відношення до постраждалого.

"Це просто була дитяча дурість. Ми провели розслідування. Там просто виник прикрий випадок, про який діти пошкодували. Діти дружать, це просто було в ігровій формі, жартома", - заявив директор.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в одній зі шкіл Обухова розгорівся скандал через жорстокі методи виховання. Вчителька початкових класів вдарила головою об парту першокласника, а іншого учня била по руках.

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Автор: Поліна Кузенко