Суд без альтернативи внесення застави арештував киянку, яка передавала ворогу координати для ракетних ударів по столиці.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
"Сьогодні за клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав найсуворіший запобіжний захід киянці, яка передавала ворогу координати для ракетних ударів по столиці. Суд погодився з позицією прокурора і відправив підозрювану під варту на 2 місяці, без застави", - зазначила вона.
За даними слідства, з березня жінка збирала інформацію про розташування у м. Києві військової техніки, блокпостів тероборони, об’єктів критичної та цивільної інфраструктури.
Зібрані дані, фото цих об’єктів (зроблені нею власноруч) та координати їх розташування підозрювана відправляла своїм кураторам з рф через програми-месенджери.
Варто вказати, що діяла вона дуже обережно, чітко дотримуючись інструкцій.
Затриманій повідомлено про підозру у державній зраді. Слідчі тим часом ретельно аналізують вилучені в її помешканні носії інформації.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 липня, у прес-службі столичної прокуратури поінформували про викриття киянки, яка передавала ворогу координати для ракетних ударів по місту. Їй було повідомлено про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
З березня по червень мешканка Києва за завданням представників спецслужб РФ збирала інформацію про місця розташування військової техніки ЗСУ, блокпостів тероборони, об’єктів критичної інфраструктури, цивільних та військових об’єктів у м. Києві та Київській області.
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