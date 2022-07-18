За даними слідства, з березня жінка збирала інформацію про розташування у Києві військової техніки, блокпостів тероборони, об’єктів критичної та цивільної інфраструктури.

Суд без альтернативи внесення застави арештував киянку, яка передавала ворогу координати для ракетних ударів по столиці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

"Сьогодні за клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав найсуворіший запобіжний захід киянці, яка передавала ворогу координати для ракетних ударів по столиці. Суд погодився з позицією прокурора і відправив підозрювану під варту на 2 місяці, без застави", - зазначила вона.

За даними слідства, з березня жінка збирала інформацію про розташування у м. Києві військової техніки, блокпостів тероборони, об’єктів критичної та цивільної інфраструктури.

Зібрані дані, фото цих об’єктів (зроблені нею власноруч) та координати їх розташування підозрювана відправляла своїм кураторам з рф через програми-месенджери.

Варто вказати, що діяла вона дуже обережно, чітко дотримуючись інструкцій.

Затриманій повідомлено про підозру у державній зраді. Слідчі тим часом ретельно аналізують вилучені в її помешканні носії інформації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 липня, у прес-службі столичної прокуратури поінформували про викриття киянки, яка передавала ворогу координати для ракетних ударів по місту. Їй було повідомлено про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

З березня по червень мешканка Києва за завданням представників спецслужб РФ збирала інформацію про місця розташування військової техніки ЗСУ, блокпостів тероборони, об’єктів критичної інфраструктури, цивільних та військових об’єктів у м. Києві та Київській області.

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