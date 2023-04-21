Таке рішення ухвалено через закінчення строків давності після вчинення правопорушення.

Суд звільнив від кримінальної відповідальності лікарку-стоматолога з Рівного, яка обвинувачувалась у побитті дітей-пацієнтів, через закінчення строків давності після вчинення правопорушення.

Про це йдеться у рішенні Рівненського міського суду від 5 квітня, оприлюдненому на сайті Єдиного держреєстру судових розслідувань.

Як йдеться у рішенні, слідство встановило чотири випадки протиправної діяльності лікарки у двох стоматологічних клініках у 2020 та 2021 роках. Зокрема, під час прийому вона шарпала дітей за одяг та тіло, а також хапала за шию, щипала за плечі, спричинивши крововиливи.

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Лікарка обвинувачувалась у побоях, мордуванні та завданні умисних легких тілесних ушкоджень малолітнім.

Під час розгляду справи адвокат та обвинувачена клопотали суд про закриття провадження у зв'язку із закінченням строків давності кримінальних проступків, оскільки від моменту їх вчинення минуло понад два роки. Проти цього не заперечував прокурор та представники потерпілих, які також не заявляли цивільних позовів.

Таким чином, суд закрив провадження та звільнив лікаря від кримінальної відповідальності.

Стоматологиня, яка б'є дітей - що треба знати про інцидент у Рівному

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2021 року користувачі мережі Інтернет опублікували кілька відео, на який лікарка-стоматолог з Рівного била та погрожувала дітям, лікуючи їхні зуби.

Згодом до поліції надійшло кілька заяв від батьків дітей, які отримали тілесні ушкодження під час візиту до вказаного стоматолога.

Правоохоронці повідомили лікарці про підозру за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ст. 126 (побої, мордування) КК України.

У березні кримінальне провадження щодо стоматолога скерували до суду.

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