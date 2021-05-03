Постраждалі діти доставлені до лікарні.

В Уральську (Казахстан) вісім дітей отримали травми на атракціоні в парку культури і відпочинку.

У соцмережах поширюється відео інциденту, повідомляє Tengrinews.kz.

Читайте такожНа популярному українському курорті чоловік зламав шию на атракціоніОчевидці події розповіли, що під час роботи карусель різко зупинилася. Обладнання заклинило, й діти стали злітати з каруселі, вдаряючись об землю.

"Це все сталося на моїх очах. Сюжет з фільму жахів. Бідні дітки. Вдячна хлопцям, які одразу побігли й почали ловити гойдалки", - зазначила одна з мешканок Уральська.

Постраждалі діти доставлені до лікарні. За цим фактом поліцейські почали досудове розслідування за статтею 306 частини 2 Кримінального кодексу "Випуск або продаж товарів, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки".

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Автор: Ольга Робейко