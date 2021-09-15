Померлою виявилася 18-річна студентка першого курсу Університету митної справи та фінансів.

У Дніпрі в будинку на Панікахи за сміттєпроводом знайшли тіло студентки.

Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро Час", посилаючись на власні джерела.

Тіло дівчини лежало на майданчику між першим і другим поверхом.

Померлою виявилася 18-річна студентка першого курсу Університету митної справи та фінансів.

Записи з камер відеоспостереження, як повідомляє видання, свідчать про те, що дівчина сама зайшла в під'їзд. Сильно хитаючись, вона піднялася на міжповерховий проліт і звернула в бік сміттєпроводу.

Слідів насильницької смерті на тілі студентки не виявили.

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За даними 24 каналу, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "природна смерть". Тіло вже направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, днями в Одесі виявили частково скелетовані людські останки.

Тіло належало чоловікові середніх років. Його знайшли на території шкільного аеродрому, біля автозаправки "Sunoil" на вулиці Інглезі.

Згідно з прикметами, зріст чоловіка 170-175 см, статура середня, був одягнений в сірі джинси, синю куртку, чорні кросівки "Найк" з білою смугою.

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Автор: Денис Прядко