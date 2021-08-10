Люди не звертали увагу на мерця, який знаходився прямо біля води.

В Одесі на місцевому пляжі у районі Чорноморки з води дістали мерця. Труп поклали біля води, його накрили простирадлом. Відпочивальників це не засмутило - вони продовжили купатися та засмагати.

Про це очевидці повідомили у Telegram-каналі "Одеса як вона є".

Так, на пляжі Чорноморка з моря дістали потопельника. Труп людини, ймовірно, залишили біля води до приїзду правоохоронців. Проте відпочивальники вирішили не гаяти часу та не чекати, поки мерця заберуть з пляжу.

Люди продовжили засмагати та купатися біля трупу. Нікого не збентежив вигляд мертвої людини, поряд з потопельником гралися діти та приймали сонячні ванни люди різного віку.

Читайте також"Мене поплутало": у Львові посеред людної вулиці ледь не зґвалтували перехожуУ соціальних мережах реакція відпочивальників викликала обурення. Коментатори пишуть, що люди на пляжі були дуже цинічними та байдужими.

"Відпустка оплачена", "тільки наші так могуть", "діти, дорослі - усім по барабану на труп, що за люди" - зазначили користувачі мережі під фото, на якому видно мерця та відпочивальників навколо нього.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі п'яний водій влаштував перегони, його авто розтрощило три машини та влетіло у зупинку.

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Автор: Поліна Кузенко