Судячи з відео з місця нещасного випадку, туристів він ні краплі не бентежив.

В Одесі в Аркадії на пляжі труп чоловіка пролежав чотири години.

Про це повідомляє «7 канал».

Судячи з відео з місця нещасного випадку, відпочивальників він ні краплі не бентежив. Вони продовжували засмагати, плавати і радіти відпустці.

Як передає журналісту УНІАН у прес-службі мерії міста, надзвичайна подія трапилася на пляжі «Аркадія». Тіло виявили в районі пляжного комплексу Red Line.

"Інформація про мертвого чоловіка співробітниками рятувально-водолазної служби була отримана о 08:48. Муніципальні рятувальники прибули на місце о 09:03 і відразу викликали поліцію. Рятувальник витягнув з води літнього чоловіка, одягненого в плавки", - повідомили у прес-службі.

Загиблим виявився пенсіонер 1938 року народження.

Нагадаємо, в Одесі в готелі "Портофіно", що знаходиться на узбережжі, сьогодні сталася пожежа. У соцмережах очевидці повідомляли, що хтось із гостей готелю забув запальничку на балконі, вона нагрілася на сонці і спалахнула. Вогонь загасили за кілька хвилин, і будівля "Портофіно" нібито не постраждала.

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Автор: Денис Прядко