На місці аварії загинула 16-річна школярка, 19-річний хлопець і водій таксі.

Журналісти дізналися подробиці страшної аварії на трасі Борислав – Дрогобич Львівської області, що сталася 24 серпня і забрала три життя.

Як пише "Обозреватель", винуватець аварії, 19-річний водій Volkswagen Passat був без водійських прав, він вискочив на зустрічну смугу. Повідомляється, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Що відомо про загиблих та постраждалих у ДТП на Львівщині?

Загиблі пасажири таксі Volkswagen Golf - жителі села Ясениця-Сольна. Вони їхали на таксі після концерту в Дрогобичі з 40-річним водієм.

"Цей таксист теж загинув. Його звали Ярослав Білий, він жив у Бориславі. У нього залишилася дружина і двоє дітей", – розповіла знайома таксиста Марія.

На місці аварії загинула 16-річна школярка Надя Довжинська та 19-річний Мар'ян Багрій. Двоюрідна сестра Наді - Христина Олексівська - вижила в цій страшній аварії, у неї перелом ноги, щелепи, вибиті зуби, пошкоджена селезінка, черепно-мозкова травма.

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Хто винуватець аварії на трасі Борислав-Дрогобич?

Коли машина проїжджала село Попеля, назустріч їм вилетів Volkswagen Passat, за кермом перебував п'яний 19-річний хлопець. На великій швидкості він лоб у лоб зіткнувся з таксі, від удару одне авто загорілося, одна з пасажирок вилетіла з машини.

"Поліція встановила, що 19-річний водій був п'яний. Також у нього ніколи не було водійських прав. За словами місцевих жителів, його мама працює лікарем", - пише "Обозреватель".

Поліція вже повідомила про підозру водієві Volkswagen Passat, йому загрожує до 12 років в'язниці. Зараз він перебуває у лікарні, його взяли під варту.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє людей, травми отримали семеро людей. Інцидент стався 24 серпня о 23:05 в селі Попелі Дрогобицького району на автодорозі Т-14-15 "Мостиська-Самбір-Борислав". Там зіткнулися два легкових автомобілі, після чого одне з них загорілося.

Автор: Ольга Робейко