За попередніми даними, злодії підсіли за сусідній столик, а коли чоловік втратив пильність – вкрали у нього сумку.

У середу, 14 липня, в центрі Києва у відвідувача ресторану украли 30 тисяч доларів.

Про це повідомили джерела "Страны" у МВС.

Інцидент стався в закладі Eshak, розташованому на вулиці Велика Васильківська в Печерському районі столиці. Близько 17:00 в ресторані вечеряв 29-річний хлопець, у якого при собі було 30 тисяч доларів.

За попередніми даними, злодії підсіли за сусідній столик, а коли чоловік втратив пильність – вкрали у нього сумку.

Коли хлопець помітив крадіжку, злодії вже вийшли з ресторану.

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Поліція почала розслідування за ч. 5 ст. 185 КК України - "Крадіжка в особливо великих розмірах". По камерах спостереження намагаються розшукати злодіїв.

За вчинення цього злочину передбачена кримінальна відповідальність - до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

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Автор: Денис Прядко