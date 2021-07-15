У середу, 14 липня, в центрі Києва у відвідувача ресторану украли 30 тисяч доларів.
Про це повідомили джерела "Страны" у МВС.
Інцидент стався в закладі Eshak, розташованому на вулиці Велика Васильківська в Печерському районі столиці. Близько 17:00 в ресторані вечеряв 29-річний хлопець, у якого при собі було 30 тисяч доларів.
За попередніми даними, злодії підсіли за сусідній столик, а коли чоловік втратив пильність – вкрали у нього сумку.
Коли хлопець помітив крадіжку, злодії вже вийшли з ресторану.
Читайте такожУ Києві чоловік поцупив на АЗС пляшку вина, бо "хотів їсти" (відео)
Поліція почала розслідування за ч. 5 ст. 185 КК України - "Крадіжка в особливо великих розмірах". По камерах спостереження намагаються розшукати злодіїв.
За вчинення цього злочину передбачена кримінальна відповідальність - до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Зв'язали і катували праскою: у Харкові троє чоловіків пограбували жінку (фото, відео)
- "Слуга народу" заявив, що до його квартири увірвалися невідомі і викрали документи (фото)
- У Київській маршрутці спіймали "на гарячому" кишенькового злодія: у мережі показали відео
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram