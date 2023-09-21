Ймовірно, завали розбиратимуть і вночі.

У Черкасах під завалами готелю, куди потрапила бойова частина збитої ворожої ракети, ще можуть бути люди.

"Під завалами ще можуть бути люди. Туди впали не уламки ракети, а саме її бойова частина", - заявив у коментарі Радіо Свобода мер Черкас Анатолій Бондаренко.

За його словами, ймовірно, завали розбиратимуть і вночі.

Мер додав, що наразі в лікарні перебувають 10 людей, які постраждали внаслідок атаки, двоє – у критичному стані.

Від удару також зруйновано центральний ринок. Бондаренко зауважив, що там немає жодного військового об'єкту.

"Дякуючи Богу, це відбулось до 6-ї ранку, тому що о 7 годині тут сотні, а то й тисячі людей, які приходять купувати продукти, купувати речі першої необхідності", – додав міський голова.

Ракетна атака на Україну 21 вересня

Під ранок російські окупанти обстріляли Україну, запустивши 43 крилаті ракети, 36 з них вдалося збити.

Протиповітряна оборона працювала у Черкаській області, а згодом – у Києві. Також вибухи були у Рівному та на Львівщині. Крім того, окупанти обстріляли Харків.

Силами ППО над територією Черкаської області було збито чотири російські ракети. У Черкасах залишки ракети впали у центрі міста, пошкодивши будівлю готелю та ринок.

За даними рятувальників, внаслідок цього постраждали 9 осіб, 13 евакуювали. З-під завалів врятували одну людину.

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