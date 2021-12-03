Міськраду пікетувала громадська організація ветеранів та інвалідів.

Сьогодні в місті Чорноморськ Одеської області біля мерії внаслідок зіткнень мітингувальників з правоохоронцями постраждав поліцейський.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що інцидент стався біля будівлі мерії, в приміщенні якого проходила сесія Чорноморської міської ради.

"Під час запланованої мирної акції мітингувальники, бажаючи потрапити в будівлю міськради, пошкодили вхідні двері та влаштували штовханину. В ході сутички постраждав один поліцейський. Протиправні дії громадян припинені", - заявили в регіональному главку, додавши, що двоє чоловіків доставлені в територіальний відділ поліції.

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Вирішується питання про затримання одного з учасників акції в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, другого правопорушника хочуть притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов'язків) КУпАП.

Наразі мітингувальники перемістилися до адмінбудівлі місцевого відділення поліції. Ситуація контролюється правоохоронцями.

Як стало відомо УНІАН, в акції протесту брали участь представники громадської організації ветеранів та інвалідів АТО "Рапіра". Керівник організації Геннадій Дашко заявив журналістам, що учасники пікету виступають проти корупції місцевих чиновників, знищення зеленої зони, хаотичного розміщення МАФів та іншого. Протестувальники звинуватили в тому, що відбувається, зокрема, заступника мера Чорноморська Ігоря Сурніна. Вони вимагали зустрічі з ним, скандуючи: "Сурнін, виходь!".

Як пояснив Дашко, чиновники також перешкоджають "ветеранському бізнесу". Йдеться, за його словами, про одного з побратимів, інваліда 2-ї групи, який займається рекламою. За даними Дашка, підприємницькій діяльності цієї людини перешкоджають і вимагають у нього хабарі.

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Зіткнення сталося з поліцією і співробітниками "Муніципальної варти" Чорноморської міськради, коли активісти спробували пройти в мерію, але їх не пустили. Під час сутички був застосований сльозогінний газ, розбиті шибки вхідних дверей. В організації стверджують, що серед учасників протестного заходу також є постраждалі.

Як раніше повідомляв УНІАН, зоозахисники засудили мітингувальників у Києві, які заради акції жорстоко повелись з тваринами. Учасники акції привезли під міську раду переляканих овець.

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Автор: Лариса Козова