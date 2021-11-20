Кількість постраждалих уточнюється.

Неподалік готелю "Дніпропетровськ" у середмісті Дніпра сталась вулична стрілянина.

Про це повідомляє Информатор.

Інцидент трапився в суботу, 20 листопада, о 1:50 годині.

Поліція підтвердила факт стрілянини у коментарі виданню.

Правоохоронці уточнюють, що між двома компаніями за невідомих причин трапився конфлікт, після чого почалась стрілянина.

За попередньою інформацією, стріляли в повітря з автомата Калашникова, деталі встановлює експерт.

На місці події працювали 11 екіпажів поліції і чотири бригади "швидкої".

Кількість постраждалих уточнюється.

Як писав УНІАН, у метрополітені Харкова сталася нічна стрілянина через захисні маски. Стріляв колишній поліцейський.

Також 16 листопада у Києві біля будівлі Києво-Святошинського суду сталася стрілянина. У результаті стрілянини постраждав 42-річний громадянин Грузії. У нього потрапило чотири-п'ять куль. Чоловік живий та перебуває в лікарні.

А в жовтні в місті Чорноморськ Одеської області група хлопців влаштувала стрілянину по вікнах житлового будинку.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова