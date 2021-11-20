Неподалік готелю "Дніпропетровськ" у середмісті Дніпра сталась вулична стрілянина.
Про це повідомляє Информатор.
Інцидент трапився в суботу, 20 листопада, о 1:50 годині.
Поліція підтвердила факт стрілянини у коментарі виданню.
Правоохоронці уточнюють, що між двома компаніями за невідомих причин трапився конфлікт, після чого почалась стрілянина.
За попередньою інформацією, стріляли в повітря з автомата Калашникова, деталі встановлює експерт.
На місці події працювали 11 екіпажів поліції і чотири бригади "швидкої".
Кількість постраждалих уточнюється.
Як писав УНІАН, у метрополітені Харкова сталася нічна стрілянина через захисні маски. Стріляв колишній поліцейський.
Також 16 листопада у Києві біля будівлі Києво-Святошинського суду сталася стрілянина. У результаті стрілянини постраждав 42-річний громадянин Грузії. У нього потрапило чотири-п'ять куль. Чоловік живий та перебуває в лікарні.
А в жовтні в місті Чорноморськ Одеської області група хлопців влаштувала стрілянину по вікнах житлового будинку.
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