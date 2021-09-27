Тіло жінки знайшли у вигрібній ямі.

Фельдшер швидкої допомоги знайшли у вигрібній ямі в селі Манченки. На тілі загиблої були відсутні ознаки насильства.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Тіло жінки у вигрібній ямі на території будинку знайшли її родичі та повідомили в поліцію 24 вересня близько 11 вечора.

Поліцейські, які прибули на місце інциденту, знайшли жінку без ознак життя в ямі, частково прикритій пластиковою кришкою. На тілі загиблої не було видимих слідів насильства. Його направили на експертизу.

Читайте такожЖитель Дніпра впав у калюжу, захлинувся й помер (фото)За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з відміткою "нещасний випадок". Поліція встановлює обставини трагедії.

Колега загиблої Денис Олегович у Facebook повідомив, що жінку звали Тамара Гайворонська, вона до самої пенсії працювала фельдшером і врятувала чимало життів.

"Попри те, що Тамара Михайлівна була фельдшером, а не лікарем, її знань і навичок вистачило б на лікарський диплом – завжди намагалася по максимуму надати допомогу, призначити лікування. Це був фахівець, який не просто "довозив до лікарні". Це був справжній фельдшер швидкої допомоги, кваліфікація якого викликала повагу у всіх, кого я знаю", – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові чоловік у стані алкогольного сп'яніння напав на медиків швидка допомога.

Автор: Анастасія Горбачова