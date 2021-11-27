Чоловіка заарештовано на 60 діб без права на внесення застави.

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права на внесення застави водію, який у стані наркотичного сп’яніння вчинив масштабне ДТП з трьома загиблими на в’їзді до міста.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

41-річному жителю Запоріжжя повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Читайте такожПогром у барі на столичному Подолі: поліція затримала 12 осібЩо відомо про ДТП

Масштабна аварія за участю п’ятьох транспортних засобів сталася 25 листопада близько 17:30 в районі перехрестя кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе на в’їзду до Харкова. Водій MAN з напівпричепом виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора та спровокував ДТП.

Експертиза встановила, що він перебував під дією канабіноідів та опіатів.

Внаслідок аварії три людини загинули на місці події, серед яких трирічна дитина. Також травмовано 4 осіб.

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Автор: Катерина Жирій