Характерна особливість житлового комплексу Kaixuan International Building - його П-подібна форма.

У Китаї загорівся висотний житловий будинок - вогонь охопив половину 30-поверхової будівлі.

Про це повідомляє worldnewshere.net.

Пожежа сталася вдень 27 серпня в житловому комплексі Kaixuan International Building, розташованому в місті Далянь на північному сході КНР. Характерна особливість будівлі - її П-подібна форма.

У 419-квартирному будинку живуть понад 800 осіб. Однак про постраждалих поки що не повідомлялося.

Боротися з вогнем спорядили близько 100 пожежників і 30 рятувальних машин. З метою безпеки в будинку вже перекрили газ і відключили електроенергію.

Читайте такожУ Китаї мегаефектно знесли 15 хмарочосів (відео)Вогонь спалахнув у квартирі на 19 поверсі. Власник житла спершу намагався погасити його самостійно, але полум'я перекинулося на сусідні квартири, і йому довелося звернутися за допомогою до пожежників.

На фотографіях з місця НП видно, як співробітник пожежної служби, ризикуючи власним життям, намагається загасити пожежу, стоячи на даху будівлі.

Нагадаємо, що минулого місяця у Китаї представили нового робота для допомоги тим, кому доводиться працювати у вкрай небезпечних умовах, зокрема, пожежникам.

Автор: Станислав Кожемякин