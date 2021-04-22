За скоєне йому загрожує до чотирьох років обмеження волі.

У Києві чоловік намагався вирвати мікрофон у журналістки одного з телеканалів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Інцидент стався поблизу станції метро «Осокорки». На місці поліцейські з’ясували, що під час проведення зйомок невідомий спровокував конфлікт із працівниками телеканалу та намагався вирвати мікрофон у журналістки.

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Своїми діями правопорушник перешкоджав проведенню зйомки, наразі його розшукують правоохоронці.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років обмеження волі.

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Автор: Денис Прядко