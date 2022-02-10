Йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який намагався підпалити автівку Skoda. Замовлення на підпал він отримав через Telegram.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

Чоловіка затримали на вулиці Чистяківській, коли він облив автівку пальним. Виявилося, що він отримав замовлення на підпал авто за грошову винагороду через Telegram-канал. Пальне він придбав на автозаправці.

З місця події поліцейські вилучили каністру із залишками рідини та запальничку. Також у зловмисника забрали телефон та одяг, у якому він був під час вчинення злочину. Автомобіль помістили на паркувальний майданчик, його власника розшукують.

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Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – замах на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу.

Чоловікові готується повідомлення про підозру у скоєнні злочину та клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала у Києві чоловіка, який готував теракт у столиці та збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів.

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