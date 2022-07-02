В разі захоплення столиці загарбники обіцяли їй посаду у лавах окупаційної адміністрації.

Служба Безпеки України виявила та нейтралізувала російську агентуру, яка розвідувала оборонні позиції ЗСУ і Тероборони на Київщині. Правоохоронці вже скерували до суду матеріали провадження щодо зловмисників, координатором якої була директорка однієї з київських шкіл.

Про це у Facebook повідомляє Служба безпеки України.

"Виявлено та нейтралізовано російську агентуру, яка розвідувала оборонні позиції ЗСУ і Тероборони, а також передавала агресору інформацію щодо суспільно-політичної обстановки (в т.ч. проукраїнських діячів культури, медіа тощо) в столиці та в області", - сказано в повідомленні.

В СБУ зазначають, що для обміну розвідданими та їх передачі кураторам з Москви використовували месенджери.

"Діяльність ворожих агентів координувала директорка однієї з київських шкіл. В разі захоплення столиці загарбники обіцяли їй посаду "міністра освіти" у лавах окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Наразі матеріали провадження скеровано до суду. Зрадниці загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Київщині судитимуть псевдостаросту, який "зливав" позиції ЗСУ та агітував за "русский мир".

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