За фактом розпочато кримінальне провадження, фігуранту загрожує до восьми років в'язниці.

В Києві в Дніпровському районі невідомий зловмисник намагався згвалтувати 11-річну школярку.

Про це із посиланням на власні джерела пише "Обозреватель".

Інцидент стався в багатоповерхівці на проспекті Шухевича у той момент, коли дівчинка поверталася зі школи.

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"Вслід за дівчинкою в ліфт зайшов невідомий чоловік. Він відразу ж став чіпати її, роздягати – збирався згвалтувати. Однак дитині вдалося вирватися і вискочити з кабіни. Фізично вона не постраждала", – пише ЗМІ.

Відомо, що зловмисник був лисий, високого зросту.

За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розбещення неповнолітніх. Вона передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Джерело видання в правоохоронних органах порадило батькам поговорити з дітьми, попросивши про особливу увагу. Зокрема, не заходити до під'їзду та ліфту з незнайомою людиною.

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Автор: УНІАН