Чоловік помер до приїзду лікарів.

Чоловіка зарізали посеред вулиці в Києві. Він заступився за жінку, яку бив її коханий, та отримав удар ножем.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Відзначається, що інцидент стався на вулиці Булгакова. Загиблий побачив, як чоловік б'є жінку, тому він втрутився та зробив зауваження агресору. Кривдник не оцінив такий жест й вдарив опонента в груди ножем.

Прибулі на місце трагедії медики діагностували у потерпілого два поранення грудної клітини. Чоловік помер до приїзду лікарів.

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Як раніше повідомляв УНІАН, столичні оперативники затримали двох товаришів, які до смерті побили киянина. Підозрюваними виявилися киянин 1991 року народження і раніше судимий за шахрайство уродженець Чернігівської області 1973 року народження.

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