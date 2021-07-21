Вартість підробленої довідки становила від 1 до 1,2 тисячі гривень.

У Києві правоохоронці викрили співробітників двох туристичних компаній, які підробляли "ковідні" довідки для своїх клієнтів.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, працівники двох туристичних компаній пропонували своїм клієнтам додаткову послугу, яка полягала у виготовленні підроблених довідок про негативний ПЛР-тест на COVID-19, начебто виданих одним зі столичних медичних закладів.

Вартість підробленої довідки становила від 1 тисячі до 1,2 тисячі гривень.

Під час обшуків в офісах компаній правоохоронці вилучили бланки підроблених довідок з результатами ПЛР-тестів, підроблену печатку медичного закладу, комп’ютерну техніку та флеш-носії, на яких містилося близько тисячі підроблених довідок в електронному вигляді.

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"Наразі перевіряється причетність двох мешканців Києва до функціонування злочинної схеми з метою притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", - йдеться у повідомленні.

Відкрито провадження за частиною 3 статті 190 "Шахрайство" та частиною 3 статті 358 "Підроблення документів" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Рівненській області заарештували власницю турагентства, яка підробляла результати тестів на коронавірус для поїздок за кордон. Коштувала така послуга 400-500 гривень.

Бланки жінка брала з інтернету, самостійно їх заповнювала та видавала довідки клієнтам для виїзду в інші країни.

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Автор: Антоніна Доломанжи