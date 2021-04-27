Матеріали стосовно інших осіб, причетних до скоєння злочину, виділені в окреме провадження.

Броварська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя столиці, який 17 серпня 2020 року у Броварах підпалив автомобіль працівника програми Радіо Свобода "Схеми".

Як повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора, чоловіка судитимуть за фактами умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу України).

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"Розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою між собою, підпалила автомобіль марки "КІА", що належав водію "Радіо Свобода" - члену журналістської групи, яка для здійснення своєї законної професійної діяльності використовувала цей транспортний засіб. Перебуваючи у дворі багатоповерхівки, вони кинули на передню частину автівки предмет, від якого транспортний засіб загорівся та був повністю знищений", - йдеться у повідомленні.

Наразі матеріали стосовно інших осіб, причетних до скоєння злочину, виділені в окреме провадження.

Підпал автомобіля журналіста програми "Схеми": що відомо

17 серпня вночі невідомі спалили у Броварах Київської області автомобіль знімальної групи програми "Схеми".

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 ККУ).

28 серпня суд обрав жителю Луганської області, якого затримали за підозрою у причетності до підпалу автівки, запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 175 тис. 650 грн.

30 серпня поліція оголосила у розшук двох чоловіків за підозрою в організації підпалу автомобіля журналістів програми "Схеми".

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Автор: Наталя Нічишина