У чоловіка діагностували ряд важких травм.

Число жертв пожежі в готелі під Вінницею побільшало. У лікарні помер чоловік, який вистрибнув з вікна, щоб врятуватися від вогню.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на інформацію медичного директора Вінницької міської клінічної лікарні швидкої допомоги Богдана Трохименка.

43-річного чоловіка доставили в лікарню в день трагедії з опіками та переломами. Він перебував у реанімації в дуже важкому стані.

За словами медичного директора Вінницької лікарні швидкої допомоги, потерпілому зробили операцію. При цьому зазначено, що у нього діагностували складну політравму з пошкодженням кісткового мозку, черепно-мозкову травму та травму грудної клітини.

Читайте такожУ Запорізькій області перекинувся мікроавтобус з 20 дітьмиНаразі в лікарні у важкому стані перебуває 19-річна дівчина.

Смертельна пожежа в готелі під Вінницею - що відомо

22 грудня, близько 03:00 у Вінницькій області у комплексі відпочинку "Батерфляй" в селі Садове сталася пожежа, в результаті якого одна людина загинула, ще двоє травмувалися.

Співробітники поліції і рятувальники евакуювали близько 60 осіб, у тому числі 54 дитини.

За даними поліції, три людини під час пожежі вистрибнули з вікна. Від отриманих ушкоджень загинула дівчина. Ще дві людини-19-річна дівчина і 43-річний чоловік госпіталізовані в лікарню.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ.

Пізніше стало відомо, що у пожежі загинула 21-річна уродженка АР Крим

23 грудня Вінницький міськрайонний суд застосував до орендаря бази відпочинку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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