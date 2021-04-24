Затриманому загрожує до семи років в'язниці / фото mariupol-police.dn.ua

Суд взяв під варту без права внесення застави чоловіка, який 22 квітня із сокирою увірвався до супермаркету в Маріуполі та розтрощив там вітрини.

Про це 24 квітня повідомили у прес-службі МВС.

"Сьогодні Приморський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному, який із сокирою увірвався до супермаркету та розтрощив вітрини. Фігуранта заарештовано на два місяці без права внесення застави", - розповіли правоохоронці.

За фактом правопорушень, вчинених підозрюваним, розпочато одразу три кримінальних провадження:

  • за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство),
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами),
  • ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, до семи років в'язниці.

Що передувало

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Автор: Катерина Комолова