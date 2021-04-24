Права на заставу підозрюваний не має.

Суд взяв під варту без права внесення застави чоловіка, який 22 квітня із сокирою увірвався до супермаркету в Маріуполі та розтрощив там вітрини.

Про це 24 квітня повідомили у прес-службі МВС.

"Сьогодні Приморський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному, який із сокирою увірвався до супермаркету та розтрощив вітрини. Фігуранта заарештовано на два місяці без права внесення застави", - розповіли правоохоронці.

За фактом правопорушень, вчинених підозрюваним, розпочато одразу три кримінальних провадження:

за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство),

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами),

ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, до семи років в'язниці.

Що передувало

22 квітня стало відомо про те, що в Маріуполі чоловік увірвався з сокирою до супермаркету АТБ і почав трощити все на своєму шляху.

За інформацією ЗМІ, раніше хтось у супермаркеті вдарив його дружину через відмову надіти захисну маску, і саме це підштовхнуло чоловіка до помсти.

Він громив сокирою каси та прилавки. Присутні в магазині люди розбіглися.

Згодом поліцейські затримали хулігана.

У затриманого знайшли зброю та наркотики.

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Автор: Катерина Комолова