За попередніми висновками, тіло пролежало в каналізації понад рік.

У Маріуполі комунальники в ході чищення зливової каналізації знайшли мішок з людськими рештками.

Скелет невідомого виявили робочі сьогодні вранці на вулиці Набережна, повідомляє tv7.ua з посиланням на Маріупольське районне управління поліції.

Зазначається, що інформація до правоохоронців надійшла о 10:47. Кістки людини були вилученні та направлені на експертизу для встановлення особи.

За попередніми висновками, тіло пролежало в каналізації понад рік.

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Автор: Олександр Топчій