Скелет невідомого виявили робочі сьогодні вранці / ua.depositphotos.com
У Маріуполі комунальники в ході чищення зливової каналізації знайшли мішок з людськими рештками.
Скелет невідомого виявили робочі сьогодні вранці на вулиці Набережна, повідомляє tv7.ua з посиланням на Маріупольське районне управління поліції.
Зазначається, що інформація до правоохоронців надійшла о 10:47. Кістки людини були вилученні та направлені на експертизу для встановлення особи.
За попередніми висновками, тіло пролежало в каналізації понад рік.
Рештки людини знайшли комунальники під час чищення зливової каналізації / фото tv7.ua
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