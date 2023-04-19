Фахівці взяли проби повітря.

Масштабна пожежа спалахнула на території підприємства з виробництва пластмас і синтетичних смол в російському Дзержинську. Вогонь охопив вже 4500 квадратних метрів і поширюється далі

За інформацією видання NN.RU, вогонь охопив склад на Автозаводському шосе в Дзержинську. В адміністрації міста повідомили, що там знаходиться Науково-виробнича компанія "Астат", що займається виробництвом смол, клею і розчинників.

Рятувальники вказали, що є загроза поширення вогню на сусідні будівлі. На даний момент інформації про загиблих і постраждалих немає.

Відео дня

На місце інциденту прибули співробітники Росспоживнагляду, щоб взяти проби повітря. Крім того, повідомляється, що в будівлі знаходяться горючі матеріали, які складно гасити, а під час горіння виділяють отруйні речовини, а також гас.

На місці інциденту працюють 80 рятувальників, 27 машин спецтехніки, пожежний потяг та авіація. Пожежі присвоєно 4-й ранг складності.

Пожежі в Росії - останні новини

Після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну і посилення західних санкцій в Росії все частіше і частіше почали відбуватися пожежі на різних підприємствах. На думку експертів, причина частих пожеж може бути старому обладнанні, яке неможливо замінити через санкції. Крім того, підприємства можуть використовуватися для приховування пересування військової техніки.

Так, 18 квітня у Тюмені спалахнула масштабна пожежа. За словами очевидців, на місці пожежі працюють рятувальники і співробітники лісової охорони.

Вас також можуть зацікавити новини: