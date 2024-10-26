Під час чергового переправлення ухилянта за кордон усю групу накрили правоохоронці.

На Закарпатті правоохоронці викрили креативну схему втечі ухилянтів за кордон. Як повідомляє Держприкордонслужба, втікачі намагалися на ходу сісти в поїзд, який прямував за кордон.

За словами охоронців кордону, організатори схеми планували підсадити "клієнта" у пасажирський потяг міжнародного сполучення "Чоп – Захонь". Що важливо: "підсадку" повинні були здійснити вже після того, як поїзд пройшов прикордонний та митний контроль. Ці процедури проводяться не безпосередньо на лінії кордону, а на залізничній станції в певній глибині української території.

В разі успіху, клієнт обіцяв організаторам 10 000 доларів винагороди: 500 доларів одразу, а решту – після посадки у потяг.

Відео дня

"Операція" проводилася у темний час доби неподалік від кордону з Угорщиною. Один з учасників злочинної групи доправив клієнта до місця, де поїзд скидає швидкість. Другий учасник схеми перебував у вагоні: його завданням було відчинити двері в потрібний момент та допомогти "клієнтові" заскочити всередину. Однак у цей критичний момент усіх учасників накрили оперативники ДПСУ та Нацполіції.

Організаторів схеми затримали та відправили до ізолятора тимчасового тримання в Закарпатській області. Деякі з них чинили опір під час затримання.

Інші кримінальні новини України

Як писав УНІАН, в Івано-Франківську собака загриз чорного лебедя у парку. Прибулі на виклик поліціянти з’ясували, що власник собаки ухилявся від проходження військової служби.

Також ми розповідали, що начальник Тернопільського районного ТЦК вимагав у підприємця хабаря за відстрочку від призову на військову службу. Це при тому, що підприємець і так мав законне право отримати відстрочку від призову, бо здобуває вперше вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття.

Вас також можуть зацікавити новини: