Чоловік у Вінниці намагався вистрибнути з балкона 11 поверху. Його в останню секунду схопив поліцейський.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Вінницькій області у Facebook.
Відзначається, що інцидент стався 21 листопада. Поліцію викликали через чоловіка, який стояв на загальному балконі 11 поверху та явно мав намір стрибнути.
Читайте такожУ Дніпрі шестикласники просто у класі "поквиталися" з однолітком (відео)Патрульні спробували налагодити контакт з чоловіком й дізнатися, що сталося. При цьому він постійно повторював, що йому страшно, але спускатися не хотів. У якийсь момент одна нога чоловіка повисла в повітрі, але патрульний блискавично схопив його та затягнув на балкон.
Після чудесного порятунку чоловіка передали медикам.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Київській області рятувальники зняли з дерева чоловіка, який заліз на нього і зламав там ногу. Рятувальники зняли чоловіка з дерева та передали його працівникам Васильківської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування.