За попередніми даними, під час виконання робіт з очищення каналізації на автомобілі "ЗІЛ" стався вибух балону.

У Запоріжжі на території університету стався вибух.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

У середу, 22 вересня, 14:10 до відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Маяковського в районі медичного університету стався вибух.

На місце події прибула слідчо-оперативна група відділу поліції, спеціалісти вибухотехніки, патрульні наряди поліції.

За попередніми даними, під час виконання робіт з очищення каналізації на автомобілі "ЗІЛ" стався вибух балону. Постраждалих немає.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування проводиться огляд місця події та автотранспорту, працівники поліції опитують свідків, вилучають записи з камер відеоспостереження.

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Нагадаємо, минулої неділі в Житомирі на одному з підприємств сталася пожежа з вибухом.

На місці пригоди пожежники з’ясували, що, попередньо, через вибух 200-літрової бочки із легкозаймистою речовиною сталося загоряння двох металевих сушильних камер та деревини, що знаходилася поруч.

В результаті пригоди троє людей отримали опіки різного ступеню важкості, їх госпіталізували.

Автор: Денис Прядко