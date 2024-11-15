Місто оговтується після останньої ракетно-дронової атаки окупантів.

В Одесі під час масованої атаки російських окупантів, що сталася проти ночі 15 листопада, загинула жінка, десять людей отримали поранення. Пошкоджено, в тому числі дев’ять багатоповерхових житлових будинків, сотні осель залишилися без вікон, дахи обвалилися.

Журналістам потерпілі розповіли, що досі не можуть оговтатися після атаки.

"Я не можу говорити, дуже важко розмовляти. Третій поверх почав палати, все було поруч зі мною...", - каже жінка похилого віку. За її словами, вона ледь встигла вибігти на вулицю.

Інша мешканка розповіла, що чула спочатку віддалений гуркіт, а потім стався вибух. Її чоловік та син, покриті пилом, вибігли у коридор, родина встигла врятуватися. Жінка зі сльозами на очах розповідає, що намагалася знайти своїх котів, але одна тварина, судячи з усього, загинула.

Третя родина не постраждала, тому що перебувала в іншому місці, та повернулася, коли дізналась, що палає їхній будинок.

"Ми дуже хвилювалися за сусідів з третього поверху", - розповіла молода жінка.

На кадрах видно, що від житла цих людей залишилися тільки купа каміння та пошкоджене майно.

У соцмережах показали будинок в іншому районі міста, де загинула 35-річна жінка. П’ятиповерхова будівля значно пошкоджена, а у квартирі, де сталася трагедія, суцільне місиво зі скла, уламків стін, меблів, серед яких видно дитячі іграшки, книжки та одяг. За кадром чути плач.

Мерія міста оприлюднила відео, на якому руїни, у які перетворилося житло одеситів, зруйновані квартири, обвалені дахи.

Також стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджено квартиру директорки програм безпекових студій Ради зовнішньої політики "Українська призма", кандидата політичних наук Ганни Шелест. Вона теж оприлюднила фото та відео, на яких зафіксувала руйнування.

"Це була моя квартира... Розкажіть мені про поступки Росії…", - розповіла вона. Пізніше Шелест уточнила, що рятувальникам вдалося зупинити вогонь прямо перед дверима її квартири, але дах повністю знищено. Члени її родини не постраждали.

Комбінований удар по Одесі – деталі

Російська армія пізно ввечері 14 листопада завдала по Одесі масованого комбінованого удару – ракетами та дронами. Загинула 35-річна жінка, ще 10 людей отримали поранення, серед них – дитина. В місті спалахнули пожежі, пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання, що призвело до відключення 220 багатоквартирних житлових будинків (40 тисяч мешканців), 7 дитячих садків, 4 шкіл, пологового будинку. Пошкоджено 9 багатоповерхових будинків, навчальні заклади, приміщення СТО, церква, торговельні об’єкти, магістральний трубопровід теплопостачання, приватні гаражі та понад 40 транспортних засобів. Також ворог поцілив по припортовій інфраструктурі Одеси.

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