Заборонені речовини прикордонники виявили під час поглибленої перевірки авто із залученням службового собаки в пункті пропуску "Устилуг".

Українка через пункт пропуску "Устилуг" у Волинській області намагалась вивезти до Польщі 17 кг наркотиків.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Пакунки були сховані в днищі автомобіля.

Заборонені речовини прикордонники виявили під час поглибленої перевірки автомобіля 57-річної жінки із залученням службового собаки.

Як зазначається, наркотики, попередньо мефедрон, були утрамбовані в поліетиленові пакети з речовиною білого кольору. Усього дістали зі схованки 34 таких пакунки.

На місце події викликали співробітників Національної поліції України. Слідчі дії тривають.

Боротьба з наркотиками в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці нейтралізували в Дніпропетровській області наркоугруповання зі щомісячним обігом у 12 мільйонів гривень. Злочинці спеціалізувались на виготовленні та збуті метамфетаміну. Щоб легалізувати доходи, отримані від наркобізнесу, учасники угруповання витрачали кошти на придбання елітної нерухомості в Україні та за кордоном, а також на автомобілі преміум-класу.

А раніше в Києві під час багатоетапної спецоперації припинено діяльність озброєного злочинного наркоугруповання, до складу якого входило 14 осіб. Злочинці налагодили канали постачання та збуту кокаїну в столиці.

Також, наприкінці січня Держбюро розслідувань викрило масштабний наркотрафік у Київському слідчому ізоляторі, який "кришували" співробітники СІЗО. Наркотики маскували під передачі для тих, хто перебуває під арештом.

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