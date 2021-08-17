На території Карпатського біосферного заповідника на квадроциклах їздити заборонено.

На Закарпатті активісти не пустили на гору Петрос іноземних туристів, які намагалися туди піднятися на квадроциклах.

Відео інциденту в горах опублікував Олексієв Олексій в соцмережі Facebook.

Туристів змусили розвернутися, адже на території Карпатського біосферного заповідника на квадроциклах їздити заборонено.

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Автор: Денис Прядко