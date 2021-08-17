Іноземні туристи розвернулися і поїхали геть / скріншот з відео
На Закарпатті активісти не пустили на гору Петрос іноземних туристів, які намагалися туди піднятися на квадроциклах.
Відео інциденту в горах опублікував Олексієв Олексій в соцмережі Facebook.
Туристів змусили розвернутися, адже на території Карпатського біосферного заповідника на квадроциклах їздити заборонено.
Іноземні туристи на квадроциклах в Карпатах
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