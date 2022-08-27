За даними ЗМІ, це не перший напад на українських підлітків.

Український підліток госпіталізований в ірландському місті Маллінгар. У дитини зламана щелепа.

Про це повідомляє видання Westmeath Independent.

Відзначається, що 14-річному школяреві зробили операцію в Дубліні. На момент побиття з ним була 15-річна українка. Вони обидва стверджують, що під час бійки нападники вигукували: "Ідіть додому, українці" і "Путін - король".

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Сім'я побитого підлітка вважає, що його побили саме тому, що він з України. При цьому зазначено, що частина тих, хто бив, була ірландцями, а частина - " або латишами, або литовцями

За даними місцевих ЗМІ, місті відбувалися й інші напади на українських підлітків.

Як раніше повідомляв УНІАН, Управління Верховного комісара у справах біженців ООН повідомило, що війна Росії проти України викликала найбільший з моменту закінчення Другої світової війни рух біженців. Майже третина з 44-мільйонного населення України була змушена покинути свої будинки.

У свою чергу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що з початку повномасштабного нападу Росії на Україну в Європейський Союз виїхали 7,5 мільйона українських біженців.

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