Українські прикордонники першими виявили пошкоджений знак на території Білорусі та повідомили про це білоруським колегам.

У Державній прикордонній службі України прокоментували обстріл прикордонного знака Білорусі з української території.

Як повідомив у коментарі УНІАН речник ДПСУ Андрій Демченко, пошкоджений прикордонний знак на кордоні з Республікою Білорусь виявив прикордонний наряд Луцького загону.

"Про цю ситуацію відразу було повідомлено прикордонників сусідньої країни та співробітників Національної поліції України. Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці", - зазначив Демченко.

За його словами, "місцевість на тому напрямку, болотисто-чагарникова, унеможливлює піший рух осіб в цій місцевості, і ознак перебування осіб біля прикордонного знаку не виявлено".

Читайте такожНа кордоні з Білоруссю знайшли схрон з боєприпасами (фото, відео)"Проте знак розташований поряд каналу, що проходить вздовж каналу і з'єднує озера цієї місцевості, тому не виключається, що пошкодження могли здійснити порушники, які проходили по ньому човном", - додав речник.

Крім того, у ході перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї не виявлено.

"З білоруською стороною проведено прикордонно-представницьку зустріч. У ході зустрічі білоруська сторона не виказувала претензій чи звинувачень на адресу українських прикордонників. Пошук причетних до цього осіб продовжується", - зазначив Демченко.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі заявили про обстріл прикордонного знака "Сваринь" на ділянці Пінського прикордонного загону з території України.

Автор: Віталій Саєнко