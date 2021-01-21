Причини смерті не повідомляються.

У Демократичній республіці Конго трагічно загинув український миротворець.

Про це повідомляється на сторінці 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних Військ ЗСУ в Facebook.

Як повідомили у підрозділі, 18 січня загинув військовослужбовець 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон" - старший лейтенант Олександр Мулявка. Він виконував службові обов’язки у складі 18-го окремого вертолітного загону миротворчої місії ООН.

Читайте такожУ Конго зафіксовано новий масовий спалах лихоманки Ебола

"Командування та особовий склад 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон" висловлює щирі співчуття батькам, рідним та друзям у зв'язку з трагічною загибеллю офіцера, друга, побратима. Ми завжди пам'ятатимемо тебе! Вічна пам'ять!", - йдеться у повідомленні.

Що було раніше

6 грудня 2020 року військовослужбовець українського окремого вертолітного загону місії ООН зі стабілізації в ДР Конго помер від раптової зупинки серця.

У листопаді того ж року український військовий, який перебував у складі місії ООН у Конго, помер від COVID-19.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован