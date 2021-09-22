Чоловікові загрожує до шести років в'язниці.

Недбайливий грабіжник в Ізмаїлі, тікаючи від постраждалої від його рук жінки, простягнув її по асфальту. Чоловіка вже затримали.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Інцидент стався в Ізмаїлі Одеської області. Чоловік вирвав з рук жінки сумку та спробував втекти на своєму авто. У свою чергу постраждала вчепилася у дверцята авто, явно не бажаючи відпускати кривдника.

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Автомобіль підозрюваного трохи пізніше зупинили правоохоронці. При огляді авто поліція знайшла вкрадене. Чоловікові загрожує до шести років в'язниці.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові повідомлено про підозру трьом громадянам Йорданії, які пограбували двох іноземців на понад 80 тисяч доларів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 31 Серпня четверо громадян Йорданії проникли у квартиру, розташовану в будинку по вул.Пушкінська, де в цей час перебували двоє чоловіків — 43-річний і 30-річний громадяни Лівану.

Автор: Анастасія Горбачова