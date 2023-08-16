Підозру оголосили виконуючій обов’язки голови правління банку, яка уникла сплати податків. Також при обшуках в неї знайшли георгієвській стрічки.

В Одесі повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах жінці, яка має відношення до банку відомих бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, в.о. голови правління однієї з банківських установ Одеси повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Слідством встановлено, що підозрювана за звітні (податкові) періоди 2015 року від імені банку уклала договори з відчуження нерухомого майна цієї фінансової установи без відображення податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

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"Такі дії призвели до ненадходження до бюджету України понад 102 млн гривень", - розповіли у прес-службі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

За даними Бюро економічної безпеки, жінка протягом двох місяців умисно не відображала у звітності зобов’язання з податку на додану вартість.

Крім того, під час обшуку у фігурантки знайшли георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки з забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму. Також вилучено газові пістолети, жорсткі диски та іншу оргтехніку. Загальна сума вилученого становить майже 600 тис. грн.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про "Фінбанк", який належав відомим бізнесменам Борису Кауфману та Олександру Грановському.

"Йдеться про нерухомість жилу та нежилу, яка належала установі. Під час її закриття уповноваженні особи продали цю нерухомість іншому банку, не сплативши відповідні податки", - зазначали джерело.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, "Фінбанк", як юридична особа, припинив існування у 2019 році.

НАБУ затримало бізнесменів Кауфмана та Грановського

Нагадаємо, бізнесмен Борис Кауфман і його бізнес-партнер Олександр Грановський проходили по справі про "злочинну організацію, яка взяла під контроль Одеську міську раду та бюджет міста". Обшуки в кабінетах мерії слідчі НАБУ провели в травні 2022 року.

З'ясувалося, що підозрювані з осені 2021 року контролювали забудову Одеси, бюджет міста, а також роботу комунальних підприємств.

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