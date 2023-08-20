Українці помітили у воді предмет схожий на небезпечний боєприпас та викликали поліцію.

В Одесі на пляжі відпочиваючі помітили підозрілий предмет, який нагадав їм якірну міну. Для його точної ідентифікації на місце прибули поліція та рятувальники.

Як повідомили журналістам у прес-службі регіонального главку ДСНС, відповідне повідомлення надійшло до рятувальників сьогодні о 13:30 від чергового поліції. Небезпечний предмет побачили за хвилерізом, на популярному пляжі "Ланжерон".

"Повідомлення про те, що у воді, за хвилерізом, на пляжі "Ланжерон", виявлено предмет, схожий на якірну міну. Працівники поліції по гучномовному зв'язку повідомили відпочиваючим про небезпеку. Для ідентифікації невідомого предмету до місця події спрямовано піротехніків ДСНС", - розповіли в управлінні.

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У прес-службі Сил оборони півдня України уточнили, що у воді виявлено предмет зовні схожий на річкову якірну міну.

"Силами поліції забезпечено сповіщення людей про імовірну небезпеку, запропоновано евакуюватися на безпечну відстань", - заявили військові.

Вони нагадують, що мінна небезпека залишається досить високою, в Чорному морі багато морських мін, розкиданих ворогом ще із початку повномасштабного вторгнення. Також можливо виявлення річкових мін, які принесло з наслідками великої штучної повені після підриву Каховської ГЕС.

Людей просять не відпочивати на невідкритих пляжах, які все ще не пройшли перевірку.

"Наразі розпочинається перевірка акваторії, де виявлено "знахідку", - додають військові.

Курортний сезон в Одесі супроводжуються "дрейфуючими" мінами

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер наголосив, що підписав розпорядження щодо відкриття курортного сезону, який було зірвано на початку червня через теракт на дамбі Каховської ГЕС. Кіпер запевнив, що якість води вже стабілізувалася, а пляжі, які відкриють, мають бути обладнані захисними сітками, щоб "ловити" дрейфуючі міни, спостережно-рятувальними постами, буями, засобами гучного мовлення та наявними поблизу укриттями.

Пізніше було оприлюднено список пляжів, які пройшли перевірку, але "Ланжерона" серед них немає.

Нещодавно, керівник громадської екологічної організації "Зелений лист" Владислав Балинській продемонстрував, у якому стані знаходяться протимінні сітки на одному з офіційно перевірених пляжах. За його словами, він попірнав на інклюзивному пляжі (біля пляжу Caleton) та зафіксував, що ці самі сітки не працюють. Зокрема, вони заплуталися на більшій протяжності пляжу.

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