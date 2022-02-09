В Одесі наркозалежний чоловік напав на перехожих і покусав їх.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали із посиланням на очевидців події.
Як повідомляється, все сталося на ринку "Привоз", а нападник був під психоактивними речовинами. Чоловік попросив у перехожих прикурити, розповівши, що не має грошей.
"Попросив у хлопців сигарету, розповів за вагітну дружину в пологовому будинку, відсутність грошей навіть на дозу, паралельно показавши їм обколоті руки", - йдеться в повідомленні.
Ті цигарку не дали. Не стерпівши відмови, чоловік, за словами очевидців, як вампір вп'явся зубами одному хлопцеві у спину, а потім другому в ногу.
"Відтягнути звіра від здобичі вийшло лише за допомогою поліції", - зазначається в повідомленні.
Судячи з фото з місця події, укуси були сильними: на плитці залишилися сліди крові постраждалих.
Обережно! На фото зображено кров і рани від укусу
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