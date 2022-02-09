Відтягнути "вампіра" від здобичі вийшло тільки за допомогою поліції.

В Одесі наркозалежний чоловік напав на перехожих і покусав їх.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали із посиланням на очевидців події.

Як повідомляється, все сталося на ринку "Привоз", а нападник був під психоактивними речовинами. Чоловік попросив у перехожих прикурити, розповівши, що не має грошей.

"Попросив у хлопців сигарету, розповів за вагітну дружину в пологовому будинку, відсутність грошей навіть на дозу, паралельно показавши їм обколоті руки", - йдеться в повідомленні.

Ті цигарку не дали. Не стерпівши відмови, чоловік, за словами очевидців, як вампір вп'явся зубами одному хлопцеві у спину, а потім другому в ногу.

"Відтягнути звіра від здобичі вийшло лише за допомогою поліції", - зазначається в повідомленні.

Судячи з фото з місця події, укуси були сильними: на плитці залишилися сліди крові постраждалих.

Обережно! На фото зображено кров і рани від укусу

Раніше УНІАН писав, як в Одеській області військовий під наркотиками покусав поліцейського, який приїхав на виклик.

У Кривому Розі водій після ДТП покусав патрульного.

А в Німеччині жінки покусалися через собак.

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