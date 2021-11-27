Банку кинули просто у вікно, де сидів чоловік.

У вікно одеського трамваю невідомі кинули скляну банку з-під Nutella і травмували пасажира.

Відео інциденту з’явилося у місцевих Telegram-каналах ввечері, 26 листопада.

Як свідчать відзняті очевидцями кадри, банку кинули просто у вікно, де сидів чоловік. Унаслідок потрапляння пошкодили скло, а пасажир, який на момент нападу сидів у кріслі, отримав травму ока.

За словами свідків, інцидент стався під час руху транспорту неподалік однієї з зупинок. Під час зйомок місця події постраждалий вже тримався за око.

Як писав УНІАН, в жовтні у Суворовському районі Одеси з трамвая, що рушив із зупинки, випала пенсіонерка. В результаті трамвай не зміг зрушити з місця до приїзду поліції та швидкої допомоги, яку викликали інші пасажири.

У листопаді в Кривому Розі троє 11-річних дівчат розмалювали вагон міського трамваю. Правоохоронці склали щодо дівчат відповідні протоколи, однак батько однієї з дівчат захотів вирішити питання мирно й разом із порушницею й дружиною відмили вагон.

А ще в Одесі з'явився трамвай, в якому вакцинують від COVID-19. Вакцинація проводиться щодня з 9:00 до 17:00. У мерії стверджують, що щеплення роблять медпрацівники з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог.

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Автор: Віолетта Орлова