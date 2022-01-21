Учасники банди представлялися працівниками правоохоронних органів і тероризували жителів регіону.

В Одеській області правоохоронці знешкодили злочинне угруповання, яке викрадало людей та вимагало з них гроші. Зокрема, затримано двох прикордонників: вони побили викраденого чоловіка та забрали в нього 74 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, підозрюваних затримали 19 січня прокуратура спільно з регіональним УСБУ.

Встановлено, що зловмисники, представившись співробітниками поліції, в Суворовському районі міста викрали 23-річного хлопця, закували його в наручники та посадили у свій автомобіль. Погрожуючи пістолетом, вони побили потерпілого і відібрали 40 тис. грн.

"Згодом фігуранти проникли до квартири потерпілого, де заволоділи ще 34 тис. грн...", - розповіли у прокуратурі.

Коли підозрювані вийшли на вулицю, їх затримали правоохоронці. У затриманих виявили посвідчення співробітників Державної прикордонної служби України.

У прес-службі обласного УСБУ уточнили, що правоохоронці нейтралізували організоване злочинне угруповання і затримали двох прикордонників-організаторів банди. За попередніми даними, до її складу входили діючі правоохоронці. Учасники банди тероризували жителів регіону, викрадали людей і вимагали в них гроші. У разі відмови платити "данину" зловмисники погрожували потерпілим фізичною розправою.

Представлялися учасники банди працівниками правоохоронних органів - Нацполіції, СБУ та інших структур. При цьому організатор угруповання і його спільник є діючими співробітниками структурних підрозділів Держприкордонслужби України.

Вони затримували людей під вигаданими приводами та "вибивали" з них гроші за нібито непритягнення до кримінальної відповідальності. Крім того, зловмисники проводили несанкціоновані обшуки та обкрадали будинки жителів Одеси.

Читайте такожУ центрі Одеси вночі пенсіонерку кинули у сміттєвий бакВирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також перевіряється причетність спільників до скоєння інших злочинів. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності інших підозрюваних.

Як зазначили у прокуратурі, відкрито провадження за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини), ч. ч. 2, 3 ст. 187 (розбій) КК України.

У соціальних мережах очевидці затримання розповіли, що воно сталося на вулиці Філатова в Київському районі міста. Затримані нібито є прикордонниками морської охорони.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Прикарпатті працівники Управління СБУ в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Національної поліції затримали лідерів та учасників злочинного угруповання, яке викрадало і катувало людей.

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