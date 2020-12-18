20-річний капрал поліції дізнався про гроші через знайомих і задумав напасти на жінку.

В Одеській області за грабіж затримано капрала поліції, який відібрав у жінки 20 тисяч доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, встановлено, що вранці 17 грудня на території житлового масиву «Райдужний» Овідіопольського району двоє чоловіків пограбували жінку.

Напад стався, коли потерпіла разом із сестрою чекала на свого брата, який пішов за автомобілем і мав намір заїхати за жінками. «Точно знаючи, що у постраждалої при собі є 20 тисяч доларів, зловмисники вистежили її й, застосувавши силу, відібрали гроші. Зокрема, вони били жінку по обличчю і використовували газовий балончик», - розповіли в прес-службі.

Зазначається, що брат потерпілої вчасно повернувся і встиг затримати одного з грабіжників, який виявився 20-річним поліцейським.

Другому зловмисникові вдалося втекти з місця події, однак його особу вже встановлено. На даний час правоохоронці вживають заходів для встановлення його місцезнаходження.

Як з'ясувалося, про 20 тис. доларів капрал поліції дізнався через спільних знайомих і задумав пограбування. Викрадені гроші повернули власниці.

Поліцейському, який працює в одному із секторів Овідіопольського відділу поліції, повідомлено підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова