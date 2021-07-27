Під час польоту у літака виникли проблеми з двигуном.

В окупованому Сімферополі Boeing зі 165 пасажирами на борту екстрено сів через проблеми з двигуном.

Про це повідомляє РИА Новости.

За словами представника екстрених служб, борт приземлився о 17:02.

Літак, на борту якого перебувають 165 пасажирів, летів з Якутії в окупований Крим. У повітряного судна виникла вібрація в одному з двигунів.

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За інформацією російських ЗМІ, через екстрену посадку в зоні очікування в повітрі над Чорним морем знаходилися чотири літаки: два з Москви і два з Санкт-Петербурга.

Примітно, що 26 липня Boeing-737 білоруської компанії Belavia подав сигнал лиха і екстрено сів у московському аеропорту "Домодєдово" через несправність датчика тиску.

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Автор: Денис Прядко